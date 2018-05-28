Глава Якутии сообщил о своей отставке

Глава Якутии Егор Борисов сегодня заявил об уходе в отставку с поста руководителя региона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию, - говорится в сообщении.

Борисов уточнил, что всегда поддерживал ротацию кадров и считает, что сегодня настал именно этот момент - республике нужен новый руководитель. По его мнению, выборы нового главы необходимо провести этой осенью. Точная дата будет объявлена через несколько дней.