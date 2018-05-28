На тушение пожара в приморском нацпарке ушло пять дней

Пять дней вели борьбу с огнем госинспекторы национального парка "Зов тигра". Сейчас пожар локализован почти полностью. Огонь потушен на 650 гектарах, сообщает "Интерфакс".

Директор объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев рассказал, что горит темнохвойный лес.

- Местность труднодоступная. Применяем все силы для ликвидации. В тушении задействовано 23 человека. Работы уж завершаются, - отмечает Владимир Арамилев.

По данным авиалесоохраны, пожар на территории нацпарка был единственным действующим в минувшее воскресенье.