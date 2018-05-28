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28.05.2018 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморский таксист перепутал педали и протаранил магазин

Текст: Дина Непомнящая

Таксист из Уссурийска с водительским стажем в 16 лет стал виновником дорожно-транспортного происшествия в районе дома №4 на улице Гончарука. Мужчина перепутал педали и въехал в стену магазина. Об этом сообщают в пресс-службе городского ОМВД.

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На видеозаписи, снятой очевидцами происшествия заметно, что стена пробита до полок с товаром.

Вместе с сотрудниками ГИБДД на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Но, поскольку в момент аварии пассажиров в такси не было, а прохожие и водитель также не пострадали, помощь медперсонала не понадобилась.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Раньше его виновник был аккуратным водителем. В текущем году мужчина не привлекался к административной ответственности. По предварительной версии контроль над управлением автомобилем он потерял, потому что был пьян.

- В отношении водителя такси составлен административный материал по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказали в пресс-службе ОМВД.

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