Приморский таксист перепутал педали и протаранил магазин

Таксист из Уссурийска с водительским стажем в 16 лет стал виновником дорожно-транспортного происшествия в районе дома №4 на улице Гончарука. Мужчина перепутал педали и въехал в стену магазина. Об этом сообщают в пресс-службе городского ОМВД.

На видеозаписи, снятой очевидцами происшествия заметно, что стена пробита до полок с товаром.

Вместе с сотрудниками ГИБДД на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Но, поскольку в момент аварии пассажиров в такси не было, а прохожие и водитель также не пострадали, помощь медперсонала не понадобилась.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Раньше его виновник был аккуратным водителем. В текущем году мужчина не привлекался к административной ответственности. По предварительной версии контроль над управлением автомобилем он потерял, потому что был пьян.

- В отношении водителя такси составлен административный материал по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказали в пресс-службе ОМВД.