В Якутии произошел пожар на алмазодобывающем предприятии

В понедельник днем произошло возгорание на обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа компании "АЛРОСА", сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

К моменту прибытия пожарных расчетов горела кровля здания рудоподготовки. В результате пожара она повреждена на общей площади 60 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы около двухсот работников. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

На данный момент пожар удалось локализовать. В тушении огня задействованы 43 человека и девять единиц техники.

Причина возгорания, виновный и ущерб устанавливаются.