В Японском море при столкновении краболова и лодки погиб человек

Один человек погиб при столкновении в Японском море принадлежащего России рыболовного судна Sanshiro Maru с моторной лодкой, в которой находились трое людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в морском спасательно-координационном центре, ЧП произошло в воскресенье в четырех милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости.

Пластиковая лодка затонула. Ее пассажиров и тело погибшего рыбаки подняли на борт своего судна.

В воскресенье же вечером Sanshiro Maru прибыл на рейд морского терминала Пластун в Приморском крае.