В Приморье кошка взяла на воспитание рысенка

В приморском зоопарке "Чудесный" кошка Моника выкормила новорожденного рысенка. Мать малыша, европейская рысь Ариша, тяжело перенесла роды и не смогла заботиться о новорожденном.

Как рассказали в зоопарке, Арише пришлось делать операцию, в результате которой на свет появилась "девочка", но ослабленная рысь не смогла самостоятельно заботиться о ней. Отдать рысенка на воспитание решили кошке Монике, которая обзавелась потомством двумя днями раньше.

- Мы подложили кошке рысенка и она сразу же приняла его, как своего, - рассказала директор зоопарка Екатерина Зотова.

Сейчас рысенку уже три недели, животное хорошо набирает вес и играет со своими двумя "братьями", родными детьми приемной матери.

- Моника ведет себя как образцовая мать. Она очень трепетно и с любовью относится ко всем своим деткам, - уточнила Екатерина Зотова. - Правда, из-за того, что рысенок больше и тяжелее своих братьев, Моника уже не в силах ее таскать, как остальных котят, поэтому она бережно покусывает свою приемную дочь за ушко.

Выбрать имя малышке зоопарк хочет предложить своим гостям.