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28.05.2018 21:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рубеж взят

В Приморье выдали десятитысячный "дальневосточный гектар"
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Собственников "дальневосточных гектаров" становится все больше. Лидером стал Приморский край, где был выдан десятитысячный по счету участок.

- На сегодняшний день информационная система "На Дальний Восток" зафиксировала показатель 39,9 тысячи выданных участков. Выдача еще 7,9 тысячи одобрена уполномоченными органами, договоры находятся на стадии оформления. Безусловным лидером по количеству заявок на "дальневосточный гектар" и по количеству выданных участков является Приморье - в этом регионе граждане получили 10 тысяч земельных участков. Второе и третье места занимают соответственно Хабаровский край, где выдано более восьми тысяч участков, и Республика Саха (Якутия) с 6,6 тысячами участков. На четвертой позиции Сахалинская область с 6,2 тысячами выданных "дальневосточных гектаров", - рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Фото: РИА Новости
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В Хабаровском крае, занимающем вторую сточку, говорят о некой новой тенденции: чаще брать "дальневосточный гектар" стали жители отдаленных северных районов. Как рассказал глава одной такой территории - Аяно-Майского района - Алексей Ивлиев, если изначально люди оформляли участки для охоты, рыбалки или легализировали уже используемые под огороды наделы, то сегодня увеличилось количество тех, кто планирует строить на гектаре собственные дома или расширять хозяйство. Этому способствовали такие дополнительные вводимые меры поддержки, как кредиты на строительство, льготная ипотека, сниженная ставка при покупке стройматериалов для ИЖС.

В целом же, отмечает заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, строительство жилья - вообще самый популярный способ использования "дальневосточных гектаров". На данные цели берут наделы около 40 процентов всех получателей. Учитывая этот момент, минвостокразвития и минпромторг подготовили программу по субсидированию покупки и строительства деревянных домов на "дальневосточном гектаре". Сейчас идет разработка критериев компаний, которые смогут участвовать в программе, поставляя домокомплекты. Их, кстати, по оценкам Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, к 2021 году потребуется порядка 21 тысячи, а к 2025 году - около 27 тысяч.

Между тем
На "дальневосточном гектаре" появился "японский" дом отдыха

В России появилось межрегиональное общественное движение "Мы - гектарщики". Целями межрегиональной организации стало взаимодействие с местными властями, выявление актуальных тем для формирования предложений по корректировке законодательства, создание рабочих групп для решения проблемных вопросов, тиражирование лучших практик по освоению земли и многое другое. "Появление общественного движения и, соответственно, возможности влиять на развитие программы "Дальневосточный гектар" вызвало интерес среди получателей земельных участков, - говорит председатель исполнительного комитета движения Дмитрий Ферапонтов. - Сейчас наши представители в регионах ведут анализ хода реализации закона о "дальневосточном гектаре" и актуальности действующих мер господдержки. На основе сводного документа будут разработаны предложения по корректировке законодательства и проекты новых мер поддержки.

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