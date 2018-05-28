Эксперты HeliRussia 2018 рассказали о перспективах вертолетного спорта

Новости

В Пскове устранили утечку серной кислоты 19:39
ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели 19:37
Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха 19:36
РАНХиГС открыла обучение нового потока по программе высшего кадрового резерва 19:15
Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ 19:11
Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины 19:04
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки 19:02
Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 19:00
На Савеловском направлении остановлено движение электричек 18:59
В Подмосковье школьник утонул в реке 18:44
МАК приступил к расследованию авиакатастрофы под Волгоградом 18:42
Меган Маркл изучит семнадцать правил королевского этикета 18:30
МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях 18:10
СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Мифы и легенды о легендарной выставке ВДНХ 18:05
Белорусская школьница поразила всех в финале "Ты супер!" 18:00
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске 17:57
Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки 17:53
Под Ярославлем мужчина избил соседа за шумный ремонт 17:53
Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове 17:51
Пограничники спасли в Баренцевом море двух рыбаков 17:50
Исландские болельщики приедут на ЧМ-2018 на "Ниве" 17:30
Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение Telegram 17:20
В Кирове восьмилетняя девочка упала в шахту лифта 17:18
В Гидрометцентре предупредили об усилении ветра в Москве и области 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 18:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты HeliRussia 2018 рассказали о перспективах вертолетного спорта

Текст: Андрей Андреев (Москва)
Нынешний год - юбилейный для вертолетного спорта, который 60 лет назад зародился в СССР, и вместе с нашими спортсменами его празднуют вертолетчики разных стран. Только что на аэродроме в Конаково завершился 53-й открытый чемпионат страны по вертолетному спорту. В нем участвовало 30 экипажей из четырех стран, а Россия стала хозяйкой первого этапа Кубка мира 2018, который также прошел там после завершения чемпионата РФ. Как всегда, наши спортсмены оказались на высоте.
Фото: Валерий Белоусов/РИА Новости Фото: Валерия Коршунова / РГ
Фото: Валерия Коршунова / РГ

О том, как этот вид спорта развивается в нашей стране, в выездной редакции "Российской газеты" на 11-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018 рассказали профессионалы данной сферы.

Фото: Валерия Коршунова/РГ
В России могут появиться "железные дороги" для летающих беспилотников

По словам президента Федерации вертолетного спорта РФ Ирины Грушиной, Кубок мира был придуман российскими вертолетчиками, чтобы заполнить те годы, когда не проводятся чемпионаты мира, которые проходят раз в три года. Кубок мира по программе вертолетных гонок проводится в разных странах, в конце года результаты суммируются, и выявляются абсолютные чемпионы.

- В прошлом году Кубок проводился в одном классе, и российские вертолетчики заняли все призовые места. Это всех опечалило, в том числе и нас, - говорит Ирина Гуршина. - Мы очень болеем за всех иностранных коллег и хотели видеть их также на пьедестале. Вот почему было принято решение проводить Кубок мира в двух классах - "мастер" и "дженерал" для тех, кто слабее, и оно оправдало себя. В этом году мы увидели на пьедестале почета спортсменов из Украины, Польши, Беларуси.

Как рассказал абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту Максим Сотников, аэродром Конаково - база федерации и академии вертолетного спорта РФ, которая была создана, чтобы, уже имея удостоверение пилота, человек мог прийти к ним и улучшить свои навыки.

- Мы умеем управлять вертолетом на малых высотах, хорошо разбираемся в навигации, можем не растеряться в непредсказуемой ситуации, - говорит он, - и мы помогаем пилотам стать хорошими спортсменами. У нас учились немцы, австрийцы, поляки, норвежцы, украинцы, белорусы, и все были благодарны.

Фото: Андрей Старостин/ТАСС
Как малой авиации России стать большой отраслью

Кроме того, для молодых пилотов создан клуб следопытов. Его цель - помогать искать заблудившихся людей совместно с волонтерами вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел". Пилотов учат, как можно найти по сигналу с телефона человека в лесу, ориентироваться по карте. Есть задания вроде розыска манекена, имитирующего заблудившегося человека.

Супруга Максима Наталья Сотникова вместе с мужем в прошлом году стала одним из участников кругосветного перелета на вертолетах, красочный отчет об этом путешествии также был представлен на HeliRussia 2018.

- Хотелось испытать себя, - говорит она, - и эта экспедиция оказалась серьезной работой. За 57 дней мы пролетели 37 тысяч километров, из которых четыре тысячи над океанами и морями. Это были самые тяжелые перелеты. Например, Исландия оказалась настоящей "кузницей" циклонов и антициклонов. Там все бурлит в воздухе. Было тяжело, но когда мы вернулись и отдохнули, уже через пару недель начали мечтать о новой кругосветке.

В долгом пути российских вертолетчиков поддерживала большая команда пилотов и их помощников из разных стран. Так, в одном маленьком селении на Чукотке, где пришлось пережидать непогоду, воздушных путешественников приютила приятельница авиазаправщика. Как отмечают наши спортсмены, во всем мире люди относились к ним очень доброжелательно. "Все пилоты одной крови, вне зависимости от национальности", - говорит Наталья Сотникова.

Фото: Валерия Коршунова/РГ
На HeliRussia 2018 представили новейшие вертолеты и дроны

По словам Ирины Грушиной, Министерство спорта РФ в последнее время начало поворачиваться в сторону не олимпийских видов. Но, несмотря на это, вертолетчикам пока выделяют очень скудные средства. В основном приходится тренироваться за свой счет, поэтому они очень благодарны холдингу "Вертолеты России", которые уже долгое время поддерживают этот спорт в стране.

Парк машин пока не меняется, это все те же Robinson R44 и Ми-2. Наши вертолетчики ждут либо нового легкого российского вертолета, либо модернизации Ми-2. Кроме того, есть намерение использовать в качестве спортивного вертолета "Ансат", который продолжают совершенствовать. Тем более, инструкторы, которые учат полетам на нем, являются мастерами по вертолетному спорту.

К слову, на прошедшей выставке HeliRussia 2018 были представлены сразу три новых легких вертолета, в том числе VRT500 холдинга "Вертолеты России", серийное производство которого намечено на 2021 год. Так что совсем скоро у представителей вертолетного спорта появится возможность расширить линейку используемых машин.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии