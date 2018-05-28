Эксперты HeliRussia 2018 рассказали о перспективах вертолетного спорта

Нынешний год - юбилейный для вертолетного спорта, который 60 лет назад зародился в СССР, и вместе с нашими спортсменами его празднуют вертолетчики разных стран. Только что на аэродроме в Конаково завершился 53-й открытый чемпионат страны по вертолетному спорту. В нем участвовало 30 экипажей из четырех стран, а Россия стала хозяйкой первого этапа Кубка мира 2018, который также прошел там после завершения чемпионата РФ. Как всегда, наши спортсмены оказались на высоте.

О том, как этот вид спорта развивается в нашей стране, в выездной редакции "Российской газеты" на 11-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018 рассказали профессионалы данной сферы.

По словам президента Федерации вертолетного спорта РФ Ирины Грушиной, Кубок мира был придуман российскими вертолетчиками, чтобы заполнить те годы, когда не проводятся чемпионаты мира, которые проходят раз в три года. Кубок мира по программе вертолетных гонок проводится в разных странах, в конце года результаты суммируются, и выявляются абсолютные чемпионы.

- В прошлом году Кубок проводился в одном классе, и российские вертолетчики заняли все призовые места. Это всех опечалило, в том числе и нас, - говорит Ирина Гуршина. - Мы очень болеем за всех иностранных коллег и хотели видеть их также на пьедестале. Вот почему было принято решение проводить Кубок мира в двух классах - "мастер" и "дженерал" для тех, кто слабее, и оно оправдало себя. В этом году мы увидели на пьедестале почета спортсменов из Украины, Польши, Беларуси.

Как рассказал абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту Максим Сотников, аэродром Конаково - база федерации и академии вертолетного спорта РФ, которая была создана, чтобы, уже имея удостоверение пилота, человек мог прийти к ним и улучшить свои навыки.

- Мы умеем управлять вертолетом на малых высотах, хорошо разбираемся в навигации, можем не растеряться в непредсказуемой ситуации, - говорит он, - и мы помогаем пилотам стать хорошими спортсменами. У нас учились немцы, австрийцы, поляки, норвежцы, украинцы, белорусы, и все были благодарны.

Кроме того, для молодых пилотов создан клуб следопытов. Его цель - помогать искать заблудившихся людей совместно с волонтерами вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел". Пилотов учат, как можно найти по сигналу с телефона человека в лесу, ориентироваться по карте. Есть задания вроде розыска манекена, имитирующего заблудившегося человека.

Супруга Максима Наталья Сотникова вместе с мужем в прошлом году стала одним из участников кругосветного перелета на вертолетах, красочный отчет об этом путешествии также был представлен на HeliRussia 2018.

- Хотелось испытать себя, - говорит она, - и эта экспедиция оказалась серьезной работой. За 57 дней мы пролетели 37 тысяч километров, из которых четыре тысячи над океанами и морями. Это были самые тяжелые перелеты. Например, Исландия оказалась настоящей "кузницей" циклонов и антициклонов. Там все бурлит в воздухе. Было тяжело, но когда мы вернулись и отдохнули, уже через пару недель начали мечтать о новой кругосветке.

В долгом пути российских вертолетчиков поддерживала большая команда пилотов и их помощников из разных стран. Так, в одном маленьком селении на Чукотке, где пришлось пережидать непогоду, воздушных путешественников приютила приятельница авиазаправщика. Как отмечают наши спортсмены, во всем мире люди относились к ним очень доброжелательно. "Все пилоты одной крови, вне зависимости от национальности", - говорит Наталья Сотникова.

По словам Ирины Грушиной, Министерство спорта РФ в последнее время начало поворачиваться в сторону не олимпийских видов. Но, несмотря на это, вертолетчикам пока выделяют очень скудные средства. В основном приходится тренироваться за свой счет, поэтому они очень благодарны холдингу "Вертолеты России", которые уже долгое время поддерживают этот спорт в стране.

Парк машин пока не меняется, это все те же Robinson R44 и Ми-2. Наши вертолетчики ждут либо нового легкого российского вертолета, либо модернизации Ми-2. Кроме того, есть намерение использовать в качестве спортивного вертолета "Ансат", который продолжают совершенствовать. Тем более, инструкторы, которые учат полетам на нем, являются мастерами по вертолетному спорту.

К слову, на прошедшей выставке HeliRussia 2018 были представлены сразу три новых легких вертолета, в том числе VRT500 холдинга "Вертолеты России", серийное производство которого намечено на 2021 год. Так что совсем скоро у представителей вертолетного спорта появится возможность расширить линейку используемых машин.