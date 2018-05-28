Фигуристке Алине Загитовой подарили квартиру в Ижевске

Власти Удмуртии подарили олимпийской чемпионке в одиночном катании в Пхенчхане Алине Загитовой четырехкомнатную квартиру в Ижевске. Сертификат и ключи вручили сегодня, в резиденции главы республики.

- Когда мы общались с родителями, они сказали, что у тебя есть мечта улучшить жилищные условия семьи, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

- С вашего разрешения, я подарю квартиру родителям, - заявила Алина Загитова, поблагодарив руководителя региона.

Напомним, Алина Загитова стала чемпионкой олимпийских игр в Пхенчхане в этом году. В честь ее золотой медали дворник из Ижевска нарисовал на снегу победу фигуристки.