Как готовят кадры для вертолетостроения России

В России до 2020 года в рамках гособоронзаказа должны собрать 1200 вертолетов, сообщил "РГ" на 11-й Международной выставке HeliRussia заведующий кафедрой проектирования вертолетов Московского авиационного института (МАИ) Юрий Игнаткин. Очевидно, что достичь такого показателя невозможно без хорошо подготовленных инженеров и конструкторов.

О том, как обстоят дела с обучением кадров для отрасли в выездной редакции "РГ" на HeliRussia 2018 рассказали Юрий Игнаткин и начальник управления инновационной деятельности Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Алексей Бакаев.

Сейчас процент тех, кто заканчивает кафедру проектирования вертолетов в МАИ, а затем устраивается по специальности на крупные предприятия страны, достигает почти 90, однако и эта цифра не предел для московского вуза, там стремятся к большему.

- Такой высокий процент достигается нацеленностью студентов изучать вертолетную тематику и трепетным отношением заводов к будущему инженеру. Они обеспечивают им интересную, достойную работу, социальные пакеты. За время существования кафедры подготовлено более 2600 специалистов, 800 из которых работают в ведущих конструкторских бюро, проектируют вертолеты. Около ста человек занимают руководящие должности генеральных конструкторов. На всех заводах России, где производятся вертолеты, есть наши выпускники, - рассказал Игнаткин.

По его словам, на кафедру проектирования вертолетов каждый год поступает 60-65 человек. Кафедра сотрудничает с главными вертолетными предприятиями, где студенты проходят практику, знакомятся с новыми достижениями в области аэродинамики, получают экспериментальную базу, изучают современные уровни проектирования вертолетов.

- Такая форма обучения позволяет приблизить будущего инженера к профессии и уменьшить срок адаптации, когда он придет на рабочее место после института. Большое внимание мы уделяем новым кадрам для оборонно-промышленного комплекса. Здесь студенты-целевики старших кусов дополнительно учатся современным направлениям развития вертолето- и авиастроения, - добавил Игнаткин.

В свою очередь начальник Алексей Бакаев сообщил, что в их вузе учатся около 17 тысяч студентов. В университете корректируются направления обучения, объединяются или сокращаются специальности социально-гуманитарного направления, увеличивается количество технических специальностей и выпускающих кафедр.

К примеру, наряду с базовыми выпускающими кафедрами "Аэрогидродинамика", "Производство летательных аппаратов", "Конструирование и проектирование летательных аппаратов", не так давно в КНИТУ-КАИ открылась кафедра "Вертолетостроение". Из-за расширения спектра технических специальностей в институте существенно вырос средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления, при этом у так называемых "целевиков" он оставляет желать лучшего.

- Они выбиваются из общей колеи, не всегда попадаются сильные студенты. Другое дело, если мы говорим о подготовке элиты - композитчиков, вертолетчиков, специалистов по лазерным аддитивным технологиям и так далее. Начиная со второго или третьего курса бакалавриата, их допускают к выполнению реальных работ в научно-исследовательских лабораториях и инжиниринговых центрах ("КАИ-Лазер", "КАИ-Композит", "Центр композитных технологий", "Испытательная лаборатория прочности и надежности" и другие) По окончании вуза уровень их подготовки существенно превышает уровень подготовки "среднестатистического" студента. Предприятия борются за них, соответственно, конкурс на эти специальности высокий, а балл ЕГЭ ежегодно растет, - сказал Алексей Бакаев.

В Московском авиационном институте проблему с "целевиками" решили просто: в прошлом году на эти места мог попасть выпускник, набравший не менее 180 баллов, в этом году планку подняли до 190 баллов за три предмета по ЕГЭ.

- Так мы нивелируем разницу между "целевиками" и теми, кто поступает на общих основаниях, потому что студент, набравший на ЕГЭ мало баллов, как правило, недоучивается. Государство зря тратит средства, а он занимает бюджетные места людей, которые могли бы успешно закончить вуз, - прокомментировал заведующий кафедрой проектирования вертолетов МАИ Юрий Игнаткин.

Он также добавил, что вуз старается привлечь к себе тех людей, которые склонны к изучению физики, математики и других сложных дисциплин, чтобы в дальнейшем вырастить еще больше востребованных специалистов.

Широкую профориентационную работу ведут и в Казанском авиационном институте (КНИТУ-КАИ), открывая в школах инженерные классы, технические колледжи и лицеи для одаренных детей, в которых ребята учатся моделированию, вовлекаются в техническое творчество, а после окончания обучения большая часть из них поступает в КНИТУ-КАИ.

По мнению экспертов, именно благодаря такому подходу, когда будущих специалистов начинают готовить задолго до поступления в вузы, вертолетостроение никогда не останется без надежных инженеров и конструкторов, способных создавать новые великие разработки и двигать науку вперед.

Способствует решению этой задачи и проведение таких выставок, как HeliRussia 2018. Посмотреть на новые вертолеты приходят сотни ребятишек, и когда они видят винтокрылые машины вблизи, могут посидеть за штурвалом, их глаза буквально загораются. Наверняка, кто-то из ребят именно в такой момент решает для себя, что хочет связать жизнь с авиацией.