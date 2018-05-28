В Нижегородской области украли концертные костюмы Киркорова

В городе Павлове Нижегородской области накануне концерта похитили костюмы коллектива Филиппа Киркорова, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Заявление в полицию поступило сегодня от директора местного ФОКа "Звезда", где на вечер запланировано шоу Киркорова "Я". Пока известно, что неустановленные злоумышленники вскрыли одну из фур и вытащили оттуда восемь костюмов кордебалета.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области.

Отметим, что это не первая неприятность, которая происходит с Киркоровым во время гастролей по региону. Во время выступления 18 мая в Арзамасе в зале неожиданно погас свет.