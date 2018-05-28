На экс-мэра Арзамаса завели уголовное дело

Следственный отдел по Арзамасу СУ СКР Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра города Анатолия Мигунова, который подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, по версии следствия, в июне 2005 года чиновник издал распоряжение, согласно которому нежилое помещение дома по улице Комсомольский бульвар в Арзамасе было выведено из общего долевого имущества и переведено в муниципальную собственность без согласия всех собственников помещений. Совершено это было с целью пополнения местного бюджета - комитет имущественных отношений города успешно сдавал площади в аренду вплоть до 2016 года, после чего помещение передали арендатору.

Экс-чиновнику вменяется часть 2 статьи 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления". Связаться с ним или его представителями "РГ" пока не удалось.

Напомним, Анатолий Мигунов руководил Арзамасом в 2000 - 2012 годах, после чего три года проработал на посту министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.