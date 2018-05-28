На выставке HeliRussia 2018 прошли соревнования по дрон-рейсингу

В последний день работы 11-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018 состоялись соревнования по дрон-рейсингу. За Кубок HeliRussia соревновались лучшие пилоты дронов разных категорий.

После тренировок и тестовых испытаний в итоговую часть состязаний пробились 15 пилотов, показавших наивысшие результаты. Уже по составу участников и тренировочным кругам было ясно, что борьба предстоит серьезная. На кубок претендовали победители российского первенства, других серьезных соревнований.

На тренировке дроны размером около девяти сантиметров по диагонали раз за разом проходили различные "окна" в необходимой последовательности, иногда сталкивались с рамками, падали на пол, снова поднимались. Участникам нужно было пройти максимальное количество кругов за три минуты. После тренировки шли квалификационные гонки, по итогам которых в финал вышли четверо сильнейших пилотов.

За соревнованиями с интересом следило множество зрителей, в том числе и самые маленькие посетители HeliRussia 2018. Благодаря трансляции на большом мониторе за полетом дрона можно было смотреть глазами пилотов, управлявших своими "подопечными", оборудованными видеокамерами, в специальных очках.

По словам одного из участников соревнований Игоря Князева, он занимается этим видом спорта около года, но уже успел добиться результатов - его команда занимала первые места на различных соревнованиях. Трассы каждый раз разные.

- Этот вид спорта хорош тем, - говорит Игорь Князев, - что тренироваться можно прямо дома. Колец навешал и полетели. То есть, им можно заниматься практически в любое время и в любом месте.

В этом году в России впервые пройдет уже самый настоящий чемпионат страны, поскольку дрон-рейсинг признан официальным видом спорта. Можно будет получать разряды, становиться чемпионами и призерами России. А на этот раз кубок HeliRussia достался опытному пилоту из Москвы Илье Волкову, который уже не раз занимал первые места в различных престижных соревнованиях по дрон-рейсингу.

Отметим, что подобные состязания стали на HeliRussia уже традиционными, несомненно, это направление получит развитие и в дальнейшем.