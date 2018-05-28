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28.05.2018 18:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На выставке HeliRussia 2018 прошли соревнования по дрон-рейсингу

Текст: Андрей Андреев (Москва)
В последний день работы 11-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018 состоялись соревнования по дрон-рейсингу. За Кубок HeliRussia соревновались лучшие пилоты дронов разных категорий.
Фото: Валерия Коршунова / РГ Фото: Валерия Коршунова / РГ
Фото: Валерия Коршунова / РГ

После тренировок и тестовых испытаний в итоговую часть состязаний пробились 15 пилотов, показавших наивысшие результаты. Уже по составу участников и тренировочным кругам было ясно, что борьба предстоит серьезная. На кубок претендовали победители российского первенства, других серьезных соревнований.

Фото: Андрей Старостин/ТАСС
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На тренировке дроны размером около девяти сантиметров по диагонали раз за разом проходили различные "окна" в необходимой последовательности, иногда сталкивались с рамками, падали на пол, снова поднимались. Участникам нужно было пройти максимальное количество кругов за три минуты. После тренировки шли квалификационные гонки, по итогам которых в финал вышли четверо сильнейших пилотов.

За соревнованиями с интересом следило множество зрителей, в том числе и самые маленькие посетители HeliRussia 2018. Благодаря трансляции на большом мониторе за полетом дрона можно было смотреть глазами пилотов, управлявших своими "подопечными", оборудованными видеокамерами, в специальных очках.

По словам одного из участников соревнований Игоря Князева, он занимается этим видом спорта около года, но уже успел добиться результатов - его команда занимала первые места на различных соревнованиях. Трассы каждый раз разные.

Фото: Валерия Коршунова/РГ
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- Этот вид спорта хорош тем, - говорит Игорь Князев, - что тренироваться можно прямо дома. Колец навешал и полетели. То есть, им можно заниматься практически в любое время и в любом месте.

В этом году в России впервые пройдет уже самый настоящий чемпионат страны, поскольку дрон-рейсинг признан официальным  видом спорта. Можно будет получать разряды, становиться чемпионами и призерами России. А на этот раз кубок HeliRussia достался опытному пилоту из Москвы Илье Волкову, который уже не раз занимал первые места в различных престижных соревнованиях по дрон-рейсингу.

Отметим, что подобные состязания стали на HeliRussia уже традиционными, несомненно, это направление получит развитие и в дальнейшем.

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