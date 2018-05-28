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28.05.2018 21:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медикам почет

Первые сертификаты получили переселенцы из-за рубежа
Текст: Гульназира Ишбердина
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Три года назад медсестра Лилия Лежайская вместе с мужем и двумя детьми буквально бежали из Донбасса в далекую Башкирию. Постоянные бомбежки, страх за будущее детей вынудили семью покинуть родные места. В Уфе у них были дальние родственники, которые согласились приютить семью.

На новом месте Лежайские обустроились быстро - дети сразу же пошли в школу, родители устроились на работу: Лилия медсестрой в РКБ N 2, супруг Дмитрий - слесарем на ДОК. Скоро будет решен и вопрос с гражданством. Лилия стала одной из первых, кто получил сертификат по региональной подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом". Он дает ряд льгот, главная - получение гражданства для участника программы и его семьи.

- У нас сейчас все хорошо, главное, что спим спокойно. Вот только жилья своего нет, а будет гражданство - сможем оформить ипотеку, - говорит Лилия.

МВД: За год в Россию переехали 120 тысяч переселенцев

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, программа "Соотечественники", предполагающая переселение граждан из бывших союзных республик, федеральная, однако до сих пор не все регионы подключились к ней. В Башкирии же разработали свою подпрограмму, которую правительство РФ утвердило в сентябре прошлого года.

- Суть документа в том, что в регион будут привлекаться из-за рубежа специалисты, занятые в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также студенты, обучающиеся по этим направлениям, - пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Тем самым башкирские власти стремятся "убить сразу двух зайцев": помочь желающим обрести российское гражданство и в то же время восполнить имеющийся дефицит кадров в области здравоохранения.

Вместе с Лежайскими первые сертификаты получили еще и два студента Башкирского госмедуниверситета из Таджикистана. Третьекурсник Асламджон Исматуллоев и четверокурсник Фаридун Шокиров планируют перевезти в Башкирию своих родителей.

- В Таджикистане, к сожалению, меньше перспектив, очень низкие зарплаты, пенсии. Поэтому мы приняли решение уехать в Башкирию. Брат мой здесь отучился в нефтяном институте, сейчас работает в Красноярском крае. Я по стопам папы пошел и буду врачом. Так что если папа переедет сюда, то республика приобретет двух медработников, - говорит Фаридун.

Участникам программы выделяются подъемные: 20 тысяч рублей на каждого и по 10 тысяч - членам семьи

В последующем планируется ежегодно помогать переселению в Башкирию из-за рубежа 60 участникам госпрограммы и 120 членам их семей. На эти цели из бюджета РБ запланировано 2,5 миллиона рублей ежегодно.

Деньги будут направлены на содействие в трудоустройстве, организации языковых и адаптационных курсов. Прибывшим в республику медикам федеральный бюджет полностью оплачивает переезд семьи из любой точки мира. Те, кто пожелает переехать в сельскую местность, смогут воспользоваться программой "Земский доктор" и получить разовую выплату в размере одного миллиона рублей. Участникам программы выделяются подъемные: 20 тысяч рублей на каждого и по 10 тысяч - на членов семьи. Кроме того, муниципалитеты должны на местном уровне принять программы помощи переселенцам в приобретении жилья.

Действие подпрограммы продлится по 2020 год.

Между тем

 

Башкортостан - один из 66 регионов, который активно участвует в Госпрограмме. Причем каждый из регионов может выбрать свою, удобную для себя форму такого участия. Например, выдача "сертификатов соотечественника".

- Только в прошлом году в Россию переехали почти 120 тысяч человек. В основном это представители экономически активных слоев населения, - сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

В качестве нового места жительства чаще всего выбираются населенные пункты Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского округов.

Подготовил Михаил Фалалеев

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