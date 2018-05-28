В Кирове восьмилетняя девочка упала в шахту лифта

СУ СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту падения 8-летней девочки в шахту лифта, сообщили "РГ" в понедельник в ведомстве.

ЧП произошло в доме № 42 по улице Герцена областного центра. Мама с девочкой собирались подняться на лифте, после вызова кабины двери открылись, однако сам лифт не приехал на этаж. Девочка по привычке шагнула вперед и провалилась в шахту, пролетев около полутора метров.

По звонку матери на место приехали полиция и скорая помощь. Девочку госпитализировали в больницу, серьезных повреждений нет.

По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Свою проверку проводит и администрация Кирова. Изучается работа лифта, выясняются причины сбоя. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей эксплуатации подъемного механизма либо его замене. На данный момент известно, что замки дверей шахты лифта находятся в исправном состоянии. Проверка технического состояния лифтов в этом доме проводится ежемесячно.