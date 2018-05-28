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28.05.2018 10:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ульяновске стартовал российско-японский форум

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
Российско-японский форум "Японская весна на Волге" стартовал в Ульяновске 27 мая. В мероприятиях первого дня форума приняли участие государственный министр Японии Масадзи Мацуяма, делегация японской префектуры Фукуока во главе с вице-губернатором Масару Эгути, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, представители деловых кругов Японии.
Константин Косачев, Масадзи Мацуяма и Сергей Морозов открыли российско-японский форум в Ульяновске. Фото: Виталий Ахмеров/РГ Константин Косачев, Масадзи Мацуяма и Сергей Морозов открыли российско-японский форум в Ульяновске. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Константин Косачев, Масадзи Мацуяма и Сергей Морозов открыли российско-японский форум в Ульяновске. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

- Буквально вчера лидеры России и Японии торжественно открыли перекрёстный год Японии в России и год России в Японии. Как же приятно, что фактически первым крупным событием перекрёстного года стал наш форум "Японская весна на Волге", - сказал в ходе церемонии открытия форума губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Можно сказать, что сегодня именно в Ульяновске мы начинаем писать новую главу истории российско-японской дружбы.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
В чем секрет привлекательности ульяновской земли для японских корпораций

- Я впервые оказался в Ульяновской области и тронут теплым приемом, который нам здесь оказали. Вчера состоялась 21-я встреча лидеров наших стран, - напомнил государственный министр Японии Масадзи Мацуяма. - Отношения наших стран в разных областях развиваются очень успешно. Активизируется межрегиональный обмен. В Ульяновской области работает много японских компаний, и я хочу выразить руководству региона благодарность за ту поддержку, которое оно им оказывает.

В рамках форума "Японская весна на Волге" пройдет фестиваль "Дни Японии в Ульяновске", который включает в себя множество культурных мероприятий: показы японского кино, мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и театра теней, выставки образцов японского визуального искусства и другие.

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