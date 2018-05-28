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28.05.2018 16:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые "наркотические" регионы России

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты Федерального проекта "Трезвая Россия" впервые составили независимый антинаркотический рейтинг субъектов РФ, где на последнем месте оказался Приморский край.

Фото: depositphotos.com
В России составили рейтинг самых матерящихся городов

Кроме того, непростая ситуация сложилась в Сахалинской, Кемеровской, Московской, Челябинской областях, Еврейской автономной области и Санкт-Петербурге - они также попали в последнюю десятку самых "чистых" от наркотиков регионов страны.

На первом месте в верхней части рейтинга оказалась Архангельская область, на втором - Чукотка, на третьем - Волгоградская облась, на четвертом - Чеченская республика, на пятом - Республика Мордовия. В этих регионах зафиксирована самая высокая эффективность борьбы с наркотической зависимостью.

- Главная задача "Антинаркотического рейтинга регионов - 2018" заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антинаркотическую работу в России, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны, - пояснил руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Рейтинг был составлен с учетом пяти критериев: число умерших от наркотиков, количество страдающих от зависимости, число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, количество выявленных административных правонарушений и зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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