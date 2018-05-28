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28.05.2018 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском ребенок погиб от удара током

Текст: Надежда Столярчук

Девятилетний ребенок погиб от удара электрическим током, находясь в гостях у бабушки в деревне. Об этом сообщили в Следственном комитете Красноярского края.

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По словам следователей, пожилая пара проживает в Шарыповском районе в селе Новокурск. На выходные к ним приехали внуки - девятилетние брат с сестрой.

- Дети играли в огороде. Мальчик поскользнулся на мокрой траве и, чтобы не упасть, схватился за оголенный провод, конец которого лежал на земле. От удара током он упал. Сестра пыталась ему помочь, но сама получила разряд электрического тока и потеряла сознание, - рассказали в СК.

В результате несчастного случая мальчик скончался, девочка с электротравмой находится в больнице. Следователи проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

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