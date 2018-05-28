Новости

В Якутии произошел пожар на алмазодобывающем предприятии 08:38
Трамп заявил о "блестящем потенциале" КНДР 08:35
В Приморье кошка взяла на воспитание рысенка 08:31
Глава МИД Мозамбик рассказал о планах на российское оружие 08:20
В Красноярском крае на Ангаре затонул теплоход 08:02
В Японии отметили результативность встречи Абэ и Путина 07:58
В Японском море при столкновении краболова и лодки погиб человек 07:43
Представители КНДР вылетели в Сингапур для подготовки саммита 07:33
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеванием клещевым энцефалитом 07:00
Мэй решила спрятать Трампа в своей загородной резиденции 06:55
Владелец российского судна опроверг его арест в Южной Корее 06:50
На Урале автобус с детьми столкнулся с грузовиком 06:46
Правительство поддержит алюминиевую промышленность России 06:29
В США посчитали возможный ущерб от приближающегося шторма 06:23
Ученые рассказали, как защититься от рака 06:11
Названа возможная дата трехстороннего саммита США и двух Корей 05:55
Вкладчикам хабаровского банка "Уссури" вернут деньги после 8 июня 05:26
СМИ: Польша готова оплатить постоянную военную базу США 05:25
На Украине в чучеле пеликана нашли 178-летнюю записку 05:02
На Гавайях возникла угроза утечки ядовитого газа 04:50
Президент Бразилии выполнил требование бастующих водителей 04:33
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына 04:14
Президент Армении подарил принцу Чарльзу сад 03:54
В РФ обсудят добычу полезных ископаемых в космосе 03:35
В Сеуле картину абстракциониста продали за 8 миллионов долларов 03:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 08:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае на Ангаре затонул теплоход

Текст: Надежда Столярчук

По неустановленным пока причинам теплоход "КС-1342" получил пробоину в кормовой части и затонул в русле реки Ангара, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Во льдах Амура застряла баржа с людьми

ЧП произошло на 93 километре Ангары в районе острова "Зелененький". По предварительным данным, теплоход принадлежит ЗАО "Новоенисейский ЛХК".

Как сообщили в транспортной прокуратуре, на судне находились два члена экипажа, они спасены. Разлива нефти и загрязнения окружающей среды не допущено. Сейчас собственник транспортировал теплоход в поселок Мотыгино, где судну предстоит ремонт.

По данному факту красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Главное сегодня

Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
СМИ: Польша готова оплатить постоянную военную базу США
ВДВ РФ получили более 3,5 тысячи комплектов экипировки "Ратник"
Италии не удалось сформировать коалиционное правительство
Китай обвинил США в нарушении суверенитета