В Красноярском крае на Ангаре затонул теплоход

По неустановленным пока причинам теплоход "КС-1342" получил пробоину в кормовой части и затонул в русле реки Ангара, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло на 93 километре Ангары в районе острова "Зелененький". По предварительным данным, теплоход принадлежит ЗАО "Новоенисейский ЛХК".

Как сообщили в транспортной прокуратуре, на судне находились два члена экипажа, они спасены. Разлива нефти и загрязнения окружающей среды не допущено. Сейчас собственник транспортировал теплоход в поселок Мотыгино, где судну предстоит ремонт.

По данному факту красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.