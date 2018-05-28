В Чечне массово сдадут тест на ДНК для российских детей в Ираке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в республике массово сдадут тест на ДНК. Сделают это для того, чтобы доказать, что у детей, вывезенных из России на Ближний Восток и оказавшихся в Ираке, действительно российские корни.

- На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ, - заявил Кадыров на своей странице в VK.

Напомним, что только в апреле суд в Ираке приговорил 19 гражданок России к пожизненному заключению за участие в запрещенной в РФ террористической организации ИГ. У некоторых из них остались дети. Представитель Рамзана Кадырова на Ближнем Востоке и Северной Африки Зияд Сабсаби смог настоять на том, чтобы все дела, связанные с российскими гражданами рассматривались у одного судьи. Это ускорит судебные процессы и облегчит возвращение российских детей на родину.

В свою очередь Министерство иностранных дел России проверяет, действительно ли у осужденных женщин есть российское гражданство. Кроме того по всем вынесенным приговорам поданы апелляции.