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28.05.2018 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманске на улице Полярные Зори легковой Nissan столкнулся с пассажирским автобусом.

Фото: УМВД по Псковской области
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Как сообщили в УМВД России по Мурманской области, в аварии пострадали восемь пассажиров автобуса и двое людей, ехавших в легковом автомобиле.

- Обстоятельства происшествия выясняются, - отметила начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Марина Шихова. - По предварительным данным, Nissan врезался в бок автобуса. Дорожно-транспортных происшествий с общественным транспортом и таким количеством пострадавших не было в регионе очень давно, это для нас ЧП.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, инспекторы ГИБДД, врачи и сотрудники МЧС.

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