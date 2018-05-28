Главу петербургского комитета по туризму отправили в отставку

Председатель петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение городского правительства было дано еще 25 мая, однако сообщила о нем пресс-служба Смольного только сейчас.

О причинах отставки не сообщается. Мушкарев провел на посту главы комитета чуть менее двух лет (его предшественник Виктор Кононов занимал эту должность всего два месяца). До перехода в Смольный он работал гендиректором дочерней структуры ЗАО "Инфлот Трэвэл Сервис", директором по продажам и маркетингу "Международных паромных линий" и официальным представителем Федерального агентства по туризму в регионе Балтийского моря. Мушкарев принимал участие в организации мероприятий в рамках празднования 300-летия Петербурга, Международного военно-морского салона, ПМЭФ 2006, 2007 и 2008 годов.

Исполнять обязанности главы комитета по развитию туризма временно будет заместитель председателя Нана Гвичия.