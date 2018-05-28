Российская компания "ФосАгро" поделилась примером успешного многолетнего сотрудничества с японскими партнерами

Россия и Япония намерены укреплять взаимовыгодное экономическое сотрудничество между двух стран. Об этом говорили в рамках бизнес-диалога "Россия-Япония", состоявшегося на ПМЭФ, на самом высоком уровне.

Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил: "Японские и российские компании, взявшись за руки, смогут реализовать множество проектов, которые принесут огромную пользу жизни людей обеих стран, я в этом уверен. И я уверен в том, что это обеспечит светлое будущее для наших обеих стран".

Президент России Владимир Путин подчеркнул: "Япония для нас, безусловно, один из приоритетных партнеров для сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но и не только в Азии. Нам хотелось бы, чтобы наши отношения с Японией носили глобальный характер. Мы с большим интересом восприняли инициативы Премьер-министра Японии, господина Абэ по развитию российско-японских отношений по восьми приоритетным направлениям и на этой базе предложили свой план из 80 приоритетных проектов. Некоторые из них уже начали развиваться".

У российских и японских компаний уже есть успешный опыт реализации совместных проектов.

Так, российская компания "ФосАгро" - ведущий мировой производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата - уже много лет сотрудничает с японскими компаниями.

"Сотрудничество началось 40 лет назад, когда по технологии японской фирмы "Toyo Engineering Corporation", в Череповце было построено первое крупнотоннажное производство аммиака, - отметил генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Пять лет назад назад, здесь, в Санкт-Петербурге, на ПМЭФ, мы подписали соглашение с консорциумом во главе с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries по строительству нового высокотехнологичного производства аммиака. Это 760 тысяч тонн готового продукта, который мы используем для производства удобрений. Капитальные инвестиции в проект по строительству новых мощностей в Череповце, включая агрегат аммиака, превысили 65 млрд рублей. Мы воспользовались и японским проектным финансированием, став, пожалуй, единственной в России частной публичной компанией, которая напрямую привлекла долгосрочный кредит у JBIC и консорциума японских банков почти на 500 млн долларов. В результате, с применением наилучших доступных технологий, было построено самое новое в Европе, уже фактически заработавшее с прошлого года производство аммиака. Благодаря эффективному сотрудничеству с японскими индустриальными и финансовыми корпорациями, мы смогли комплексно получить наилучшую доступную технологию, подрядчика и самые доступные и длинные на рынке деньги. Мы повысили свою конкурентоспособность, став лидером по темпам роста производительности труда за последние 5 лет. Надеюсь, другие компании воспользуются нашим успешным опытом сотрудничества с японским бизнесом в рамках реализации плана сотрудничества, предложенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ".