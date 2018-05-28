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28.05.2018 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородский кот выдал приставам алиментщика

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области судебные приставы нашли неплательщика алиментов благодаря коту. Животное невольно выдало своего хозяина.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Новгородской области, курьез произошел со злостным неплательщиком алиментов из Окуловского района.

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Когда выяснилось, что мужчина в течение нескольких лет накопил долг перед тремя детьми в размере более 800 тысяч рублей, к нему в гости решили наведаться судебные приставы.

Гражданская жена неплательщика сообщила, что мужчины нет дома. Приставы усомнились в этом и тогда женщина предложила им самим осмотреть квартиру. И, действительно, на первый взгляд дама была дома одна. Но приставам показалось подозрительным поведение кота.

Он сидел на полу и с удивлением смотрел на диван. Пристав вслед за котом наклонился и встретился взглядом со спрятавшимся под диваном злостным неплательщиком.

Вытащить должника из мебельного плена оказалось непростой задачей. Диван был низким и приставы впоследствии долго не могли понять, как мужчина там вообще уместился.

В отношении должника был составлен протокол о воспрепятствовании представителям власти. В ближайшее время он должен начать выплачивать долг. Если этого не произойдет, то мужчину ждет административная, а затем и уголовная ответственность.

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