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28.05.2018 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пограничники спасли в Баренцевом море двух рыбаков

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Минувшие выходные надолго запомнятся двум рыбакам, которые отправились на рыбалку возле полуострова Рыбачий в Баренцевом море. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, вечером 25 мая оперативно-дежурная служба получила сообщение от капитана катера ТТ-ОО24 о том, что потеряна связь с двумя рыбаками, которые вышли на моторной лодке в район губы Зубовская.

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Как выяснилось, накануне катер с четырьмя рыбаками-пассажирами отправился из бухты Кут Кольского залива к полуострову Рыбачий. Возле мыса Цып-Наволок у катера вышел из строя двигатель. Пришлось сделать остановку для ремонта. Однако двое пассажиров решили продолжить рыбалку, сели в резиновую лодку с подвесным мотором и двинулись в сторону Зубовской.

Через некоторое время они перестали выходить на связь. Катер отправился на поиски, которые не увенчались успехом. Тогда капитан связался с пограничниками, и к месту исчезновения рыбаков были направлены сторожевой корабль "Тверь" и пограничный катер.

Около половины второго ночи 26 мая пограничники заметили костры на берегу мыса Лазурь Зубовской губы. Стало ясно, что это сигнал бедствия. Подойдя к берегу, пограничники обнаружили возле костров пропавших рыбаков и доставили их на "Тверь". Как выяснилось, мотор на их лодке тоже сломался, но мужчинам удалось на веслах добраться до берега. Через несколько часов рыбаки и моторная лодка были доставлены в поселок Лиинахамари.

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