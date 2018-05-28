В Архангельске показали уникальную рукописную книгу XVIII века

В Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова открылась выставка "Сия книга синодик": на ней в рамках Всероссийского дня библиотек была представлена старинная рукописная книга Свято-Троицкого кафедрального собора Архангельска.

Синодик - это церковная книга, в которую записывали имена живых и мертвых, поминаемых во время богослужения. Рукописные синодики отличались друг от друга. Книга, представленная в Добролюбовке, состоит из трех частей. Она начинается с предисловий о загробной жизни и о состоянии души после разлучения ее с телом. В следующей части - 53 миниатюры, лист с изображениями библейских сюжетов. Цикл открывает композиция "Троица". Он выполнен акварельными красками в красном, зеленом, желтом оттенках. Автор миниатюр - холмогорский иконописец Федор Васильев Струнин. К тому времени он уже был состоявшимся художником, прошедшим школу в московской Оружейной палате. В третьей части - помяннике - велись записи о здравии и об усопших. В ней записывали имена прихожан вплоть до конца XIX века.

Для данного синодика использовалась бумага 1709 года с гербом Амстердама. Во второй части помянника есть также дополнительные листы с водяным знаком Архангельской фабрики Ивана Демидова, стоявшей на реке Мечке с 1815 года.

Всего исследователями обнаружено еще два похожих синодика, писавшихся на заказ холмогорской школой. Первый, синодик Афанасия Холмогорского конца XVII века, хранится в Государственном историческом музее в собрании Щукина. Последний находился в Михаило-Архангельский монастыре, разрушенном в 30-х годах XX века. О его судьбе ничего неизвестно.

Библиотека приобрела синодик Свято-Троицкого кафедрального собора в 1994 году у частного лица. В фонды книга поступила в плохом состоянии: была утрачена часть текста, переплетные крышки. В 2012 году ее отреставрировали в Федеральном центре консервации библиотечных фондов Санкт-Петербурга. На новом корешке видна надпись: "Синодик Архангельского собора". В фондах библиотеки книга хранится в контейнере из бескислотного картона в специальном помещении, где поддерживается нужная температура и влажность.

- Такие редкие книги мы имеем право не показывать, отказывая читателю в выдаче, - рассказала руководитель Регионального центра консервации документов и сохранения книжных памятников Наталья Лихачева. - Но сегодня читателям предоставлена уникальная возможность узнать как о проведении реставрационных работ, так и об истории книги, а также нашего Свято-Троицкого кафедрального собора.

В Общероссийский день библиотек на примере работы с синодиком было проведено занятие "Книга: пользоваться бережно!". На нем посетители смогли больше узнать о процессах, позволяющих сохранить книгу, о видах повреждений.

Также в этот день читатели смогли посетить с экскурсией кабинет Федора Абрамова, узнать историю библиотекаря Александра Тышинского, прочесть любимые стихи Пушкина на акции "Читай-страна". В конце праздника прошла творческая встреча "Петербург в ощущениях" с писателем и драматургом Сергеем Носовым, автором книг и эссе по психологии памятников.