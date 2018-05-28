В Балтийском море обнаружены останки гигантского кита

В Балтийском море рыбаки из рыболовецкого колхоза "За Родину" выловили затылочную кость гигантского кита. Вес находки превысил 100 килограммов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Музея Мирового океана, рыбаки привезли кость на территорию музея, и сейчас ее осматривают ученые.

По предварительным оценкам, длина кита могла достигать 20 метров. Длина самой затылочной кости превышает два метра. И хотя киты относятся к самым большим морским млекопитающим, даже для них это много. Например, в фондах музея хранится череп серого кита. И он весит центнер, а здесь такая масса всего у одной кости!

Уникальность находке придает и то, что на кости нет следов жировых отложений, что может свидетельствовать о том, что она пролежала в воде сотни, а может, и тысячи лет.

Чтобы узнать точный возраст останков, необходимо сделать радиоуглеродный анализ. Однако в Калининградской области нет такого оборудования, поэтому кость с большой вероятностью придется отвозить в Москву.

Есть вопросы и к видовой принадлежности морского гиганта. На первый взгляд и рыбаки, и сотрудники музея говорят, что это кит, но нельзя исключать, что это может быть и другое млекопитающее.

Но к каким бы выводам не пришли эксперты, уже сейчас специалисты с уверенностью говорят, что за последние десять лет это самая значимая палеонтологическая находка в водах Балтики. Дело в том, что киты в Балтийском море не водятся, они иногда сюда заплывают, но не живут: в здешних водах их не устраивает уровень соли и качество кормовой базы. И уж тем более ученым пока непонятно, как здесь жить такой многотонный гигант.