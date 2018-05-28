В Мариинском театре открылся фестиваль "Звезды белых ночей"

В этом году открытие мариинских "Звезд белых ночей" совпало с работой Петербургского международного экономического форума, многие участники которого проводили свой культурный досуг в залах Мариинки: на премьере "Фальстафа" Верди, на концерте Дрезденской капеллы с Кристианом Тилеманном и Денисом Мацуевым, на программах к 200-летию Мариуса Петипа.

Гала-концерт в честь легендарного балетмейстера Мариинки посетил президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит, а "Раймонду" Мариуса Петипа - зампредседателя КНР Ван Цишань.

Французский президент знает и ценит творчество Петипа и был рад увидеть ту самую сцену, где рождались его балеты. Программа гала была составлена из номеров и фрагментов его балетов: "Лебединое озеро", "Раймонда", "Дон Кихот", "Пахита", "Спящая красавица".

Историческую фактологию из жизни знаменитого француза, отдавшего Мариинскому театру почти 60 лет, прокомментировал президентской чете сам Валерий Гергиев, смотревший с ними концерт из царской ложи. Он же провел и экскурсию для гостей по историческому зданию Мариинки. К слову, первым французским президентом, посетившим Кировский (Мариинский) театр, был Шарль де Голль - в 1966 году. Старожилы рассказывают, что де Голль был такого высокого роста (196 сантиметров), что в театре заранее поднимали планки дверей, через которые планировался проход президента.

На следующий день китайская делегация во главе с Ван Цишанем прибыла в Мариинский театр, успев ко второму и третьему действию "Раймонды". Дирижировал Гергиев, партию Раймонды танцевала Виктория Терешкина, рыцаря Жана де Бриена - британец Ксандер Париш (солист Мариинки), сарацинского шейха Абдерахмана - Константин Зверев.

"Раймонда" - "лебединая песнь" Петипа, балет, сочиненный им на восьмидесятом году жизни как вершина его балетмейстерского искусства. Здесь сложнейшая хореография, требующая не только от балерины, но и от каждого танцовщика кордебалета абсолютного мастерства, красоты и точености линий, темперамента, который, кстати, в этом спектакле бил через край. Гергиев за пультом добавил такого огня венгерским танцам, что казалось, этот вихрь грозит стройной синхронности движений. Но выделка всех вариаций и танцев оказалась ювелирной. Спектакль записывался для канала ARTE.

Последняя опера Верди была написана в 80-летнем возрасте с грустным прощанием с миром земных радостей

Ван Цишань впервые посетил Мариинский театр и рассказал Гергиеву, что в Китае не раз видел Мариинскую труппу на гастролях. Гергиев ответил, что много выступал в Китае: не только в Пекине и в Шанхае, но и в Харбине, в Шаояне, Нанкине, Тяньцзине, Сиане. В этом году планирует выступить в Гуанчжоу. Ван Цишань работал когда-то в Гуанчжоу. Заодно зампредседателя Китая рассказал, как в свое время, работая в провинции Шэньси, где в 1974 году были найдены терракотовые воины, он, тогда сотрудник музея, одним из первых увидел, как крестьяне обнаружили их при выкапывании колодца.

В эти же дни на новой сцене Мариинского театра-2 выступил Кристиан Тилеманн с Дрезденской капеллой и Денисом Мацуевым. Российскими гастролями в Москве, Петербурге и Калининграде Тилеманн начал большой европейский тур оркестра.

Главными событиями открывшихся "Звезд белых ночей" объявлены две оперные премьеры, одна из которых уже состоялась: последняя опера Верди "Фальстаф", написанная композитором в 80-летнем возрасте, с его грустным прощанием с миром земных радостей и оптимистичным кредо героя "Весь мир - шутка!" В июне предстоит премьера "Царской невесты" Николая Римского-Корсакова под управлением Гергиева в постановке команды, сделавшей на сцене Концертного зала Мариинки спектакль Родиона Щедрина "Не только любовь".

Творчеству Щедрина на фестивале будет посвящен целый блок спектаклей: "Не только любовь", "Левша", "Боярыня Морозова", балеты "Анна Каренина" и "Конек-Горбунок". В концертном цикле состоится и петербургская премьера его сочинения "Балалаечка-минорочка". Второй крупный блок спектаклей фестиваль посвятит 200-летию Мариуса Петипа: вслед за "Раймондой" заявлены балеты "Лебединое озеро", "Жизель", "Корсар", "Спящая красавица" (в реконструкции Сергея Вихарева), "Баядерка", "Дон Кихот", "Пахита".

В начале июля появится Пласидо Доминго, который выйдет в партии Жермона в "Травиате", а на следующий день сам встанет за дирижерский пульт: прозвучат фрагменты опер Вагнера. Гергиев, в свою очередь, исполнит цикл "Все симфонии Чайковского", посвященный предстоящему в 2019 году XVI Конкурсу Чайковского.

Справка "РГ"

Фестиваль "Звезды белых ночей" продлится с 23 мая по 29 июля. В его программе более 200 спектаклей и концертов, которые пройдут на трех сценах Мариинского театра.