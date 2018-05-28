В Петербурге подростка ранили из травматики на детской площадке

Петербургские полицейские выясняют обстоятельства ранения 15-летнего школьника. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, о случившемся правоохранители узнали от врачей больницы, куда подростка привезли в состоянии средней тяжести.

Согласно телефонограмме, поступившей в полицию Центрального района, накануне вечером "скорую" вызвали к дому 61 по улице Черняховского. По предварительной информации, около 22.30 неизвестный выстрелил в школьника из пневматического пистолета на детской площадке и попал в глаз.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.