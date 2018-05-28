Новости

СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске 17:57
Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки 17:53
Под Ярославлем мужчина избил соседа за шумный ремонт 17:53
Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове 17:51
Пограничники спасли в Баренцевом море двух рыбаков 17:50
Исландские болельщики приедут на ЧМ-2018 на "Ниве" 17:30
Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение Telegram 17:20
В Кирове восьмилетняя девочка упала в шахту лифта 17:18
В Гидрометцентре предупредили об усилении ветра в Москве и области 17:10
Неизвестный вертолет потерпел крушение в Республике Сербской 17:06
В НАТО не смогли прийти к единому мнению по "Северному потоку-2" 17:00
Новгородский кот выдал приставам алиментщика 16:38
В Петербурге владелец Hummer нарочно протаранил авто с ребенком 16:35
Госпитализирована 27-летняя ведущая телешоу "Орел или решка" 16:35
В Нижегородской области украли концертные костюмы Киркорова 16:28
Житель Новоуральска погиб, спасая кошку 16:22
Путин приедет в Австрию 16:12
В Москве на ребенка в детском саду упал шкаф 16:09
"Джон Сноу" и "одичалая" назначили день свадьбы 15:55
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США 15:50
В Пскове на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты 15:49
Петербуржцы своими силами организовали уборку озер 15:45
В Москве откроется фестиваль анимации и развлечений "Мультимир" 15:44
Студенческая сборная РФ по баскетболу выиграла престижный турнир 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге владелец Hummer нарочно протаранил авто с ребенком

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция проводит проверку инцидента, случившегося в минувшее воскресенье в Пушкинском районе. Во дворе одного из домов по улице Хазова владелец внедорожника Hummer пошел тараном на другой автомобиль.

В Петербурге задержан стрелявший в полицейских водитель Hummer

В отделе пропаганды УГИББД по Петербургу и Ленобласти корреспонденту "РГ" пояснили, что вызову наряда ДПС, по всей вероятности, предшествовал ссора двух автовладельцев. Из-за чего она произошла, не установлено. Однако очевидно, что водитель Hummer намеренно несколько раз врезался в переднее правое крыло вставшего на его пути Land Rover - это подтверждают любительские видео в соцсетях.

Очевидцы инцидента вызвали полицейских. Те установили факт наезда на транспортное средство, зафиксировали ДТП и передали материалы в полицию.

Примечательно, что в салоне обоих автомобилей находились женщины и дети. По счастью, пострадавших не зафиксировано. Факта алкогольного опьянения автовладельца, который пошел на таран, - тоже.

Полиция Пушкинского района сейчас проводит проверку всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Опрос участников инцидента и его очевидцев позволит установить причину конфликта. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Главное сегодня

Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США