В Петербурге владелец Hummer нарочно протаранил авто с ребенком

Петербургская полиция проводит проверку инцидента, случившегося в минувшее воскресенье в Пушкинском районе. Во дворе одного из домов по улице Хазова владелец внедорожника Hummer пошел тараном на другой автомобиль.

В отделе пропаганды УГИББД по Петербургу и Ленобласти корреспонденту "РГ" пояснили, что вызову наряда ДПС, по всей вероятности, предшествовал ссора двух автовладельцев. Из-за чего она произошла, не установлено. Однако очевидно, что водитель Hummer намеренно несколько раз врезался в переднее правое крыло вставшего на его пути Land Rover - это подтверждают любительские видео в соцсетях.

Очевидцы инцидента вызвали полицейских. Те установили факт наезда на транспортное средство, зафиксировали ДТП и передали материалы в полицию.

Примечательно, что в салоне обоих автомобилей находились женщины и дети. По счастью, пострадавших не зафиксировано. Факта алкогольного опьянения автовладельца, который пошел на таран, - тоже.

Полиция Пушкинского района сейчас проводит проверку всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Опрос участников инцидента и его очевидцев позволит установить причину конфликта. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.