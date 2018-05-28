В Пскове устранили утечку серной кислоты

На железнодорожной станции "Псков-Товарный" ликвидировали утечку серной кислоты. За несколько часов из цистерны вылилось около 50 литров вещества.

Как сообщает ГУ МЧС по Псковской области, место утечки для нейтрализации кислоты обработали щелочью.

Инцидент произошел с 60-тонной цистерной, которая стояла на втором пути железнодорожной станции. Кислота вытекала по каплям через захлопный клапан. Причиной течи стала высокая температура воздуха.

Спасатели охладили цистерну. После этого течь прекратилась. Тем не менее, клапан на цистерне был дополнительно уплотнен.

На графике движения поездов утечка не сказалась. В ГУ МЧС отмечают, что состав с кислотой ночью отправится к пункту назначения.