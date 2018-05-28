В Заполярье чиновники впервые написали краеведческий диктант

Сегодня в Мурманской областной научной библиотеке прошел первый краеведческий диктант для чиновников областной администрации. Он был приурочен к 80-летию образования Мурманской области, которая была официально создана 28 мая 1938 года. В диктанте приняли участие около 80 человек.

- Участники диктанта ответили на 25 вопросов разной степени сложности, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Например, нужно было выделить из длинного списка имена дважды Героев Советского Союза, воевавших в Заполярье, или определить, как в наши дни называются города, носившие ранее названия Ваенга, Хибиногорск и Александровск, указать, кто руководил Мурманской областью в годы Великой Отечественной войны.

Ответ на каждый вопрос оценивается по шкале от 1 до 5 баллов - в зависимости от сложности. Результаты диктанта подсчитают к 1 июня, а затем списки его участников с результатами передадут в областную администрацию, чтобы там "отметили лучших", сообщили в научной библиотеке.

- Не стоит расценивать краеведческий диктант как проверку знаний вроде экзамена, - заявил мурманский ученый-историк, профессор Алексей Воронин. - Диктант должен стимулировать его участников на то, чтобы узнать больше о родном крае, глубже понять его историю.