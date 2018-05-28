Вячеслав Бутусов выпустил клип ко Дню рождения Петербурга

Известный музыкант, лидер группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов выпустил к 315-летию Петербурга видеоклип на свою песню "Синоптики". Ролик выложен на официальном канале группы в YouTube.

Сама песня была написана еще в 1985 году и впервые была издана на альбоме "Раскол" группы "Наутилус Помпилиус" в 1988-м. "Синоптики белых стыдливых ночей, сумевшие выжить на лютом морозе. Вы сделали нас чуть теплей, чуть светлей, мы стали подвижней в оттаявших позах," - эти стихи Бутусов написал под впечатлением от посещения Ленинградского рок-клуба и посвятил музыкантам Северной столицы.

Автором ролика стал Александр Коротич. Видеоряд лаконичен: на заднем плане сменяют друг друга старинные гравюры Санкт-Петербурга, а на переднем перед зрителем проходит галерея героев ленинградского рока. Естественно, речь идет не только и не столько об уроженцах города на Неве, сколько о тех, кто стал лицом Северной рок-столицы: Юрий Шевчук, Александр Башлачев, Константин Кинчев и, конечно, Борис Гребенщиков, Сергей Курехин, Федор Чистяков, Евгений Федоров и Леонид Федоров, Майк Науменко, группа "Колибри" и многие другие.

Отметим, что уже 21 июня Вячеслав Бутусов даст большой концерт в БКЗ "Октябрьский".