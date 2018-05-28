МАК приступил к расследованию авиакатастрофы под Волгоградом

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию причин крушения в Волгоградской области легкомоторного самолета СП-30. В результате авиакатастрофы воздушного судна погиб 41-летний пилот.

"В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что легкомоторный самолет под управлением пилота 1977 года рождения потерпел катастрофу вечером 27 мая у хутора Дудаченский Фроловского района области. Пилот погиб во время оказания ему медицинской помощи.

По факту ЧП Южное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.