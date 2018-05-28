Ростовский велопарад и акция "РГ" собрали пять тысяч человек

Мероприятие, проходящее в рамках всероссийской акции, было направлено в поддержку развития инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Выступая перед стартом директор ростовского филиала "РГ" Владимир Ладный отметил, что велосипед - это самый демократичный, экологически чистый, экономичный, полезный и позитивный вид транспорта. Кроме того, велосипед является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения транспортной ситуации в городе.
Маршрут велопробега проходил по центральным улицам города и левому берегу реки Дон - мимо нового стадиона "Ростов-Арена". Всего нужно было преодолеть 24 километра.
Многие приехали на велопарад семьями и даже целыми корпоративными командами. Самому младшему участнику велопарада было всего два года, и он отлично выдержал дистанцию.