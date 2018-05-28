Ростовский велопарад и акция "РГ" собрали пять тысяч человек

В Ростове-на-Дону велопарад собрал порядка пяти тысяч велосипедистов, в том числе участников акции "Российской газеты" - "Спасибо за Победу". Велосипедисты, уже побывавшие с начала мая на Кубани, Адыгее и Ставрополье, в Калмыкии и Волгоградской области специально свернули к Ростову, чтобы принять участие в грандиозном мероприятии.

Мероприятие, проходящее в рамках всероссийской акции, было направлено в поддержку развития инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Выступая перед стартом директор ростовского филиала "РГ" Владимир Ладный отметил, что велосипед - это самый демократичный, экологически чистый, экономичный, полезный и позитивный вид транспорта. Кроме того, велосипед является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения транспортной ситуации в городе.

Маршрут велопробега проходил по центральным улицам города и левому берегу реки Дон - мимо нового стадиона "Ростов-Арена". Всего нужно было преодолеть 24 километра.

Многие приехали на велопарад семьями и даже целыми корпоративными командами. Самому младшему участнику велопарада было всего два года, и он отлично выдержал дистанцию.