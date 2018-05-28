Весть об изнасиловании и жестоком убийстве матери пятерых детей в поселке Псебай Мостовского района многих привела в шок.

...Истерзанное тело 40-летней Натальи Дмитриевой нашли в ночь на 14 мая на одной из улиц Псебая, буквально в 100 метрах от ее дома. По версии следствия, женщина стала жертвой пьяных отморозков - 16 летнего местного жителя и его 20-летнего приятеля из Краснодара. Обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (пп. "д, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Уголовное дело возбудили кубанские следователи, а в среду стало известно, что расследованием убийства в Псебае теперь занимаются сотрудники Главного следственного управления СК РФ. Этого добились земляки жертвы, не дав спустить расследование на тормозах. Ведь изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК, причем об отягчающих обстоятельствах в постановлении не было ни слова. Мало того, один из подозреваемых, задержанный по горячим следам, был практически сразу отпущен. Он тут же скрылся в Краснодаре, где и был взят под стражу спустя несколько дней. Но уже после того, как в Псебае стало расти возмущение жителей работой местной полиции.

Предполагаемые садисты-убийцы, по данным следствия, вечером 13 мая распивали спиртные напитки в одном из местных кафе. Здесь же за столиком сидела с подругой Наталья Дмитриева. Когда она собралась домой, молодые люди вызвались проводить ее. По пути ударили по голове, затем, как сказано в официальном сообщении, "совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину, после чего злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись".

На встрече жителей с администрацией района и представителями силовых ведомств собралось столько людей, что встречу перенесли из актового зала администрации на площадь перед зданием ДК. Почти два часа чиновники и силовики отвечали на вопросы. Многие с трудом сдерживали эмоции. Говорили, что якобы правоохранители пытаются замять дело и уводят убийц от ответственности. А еще о том, будто местные подростки с криминальными наклонностями объединились в группу, которая держит в страхе всю округу.

Подозреваемого в убийстве 16-летнего юношу назвали "мажором, которого прикрывают состоятельные родители". Задержанный уже попадался на криминале, но его, по словам жителей, "за 500 тысяч рублей отмазал богатенький папаша", который до недавнего времени возглавлял одно из подразделений крупного деревообрабатывающего комбината. В поселке передают слова матери "мажора",что, мол, "они обязательно вытащат сына на свободу".

Глава Мостовского района Сергей Ласунов, с которым поговорила корреспондент "РГ", подтверждает, что о парне действительно "давно шла по поселку дурная слава".

Раньше он учился в гимназии, но в прошлом году родители перевели его на домашнее обучение.

- Отнял у ребенка куртку, - рассказывает глава. - Отец тогда уладил конфликт с родителями мальчика, заплатив им определенную сумму. Если бы они не позарились на деньги, а заявили в полицию, возможно, удалось бы как-то повлиять на парня, направить его энергию в другое русло.

...Погибшую Наталью в поселке вспоминают добрым словом. Она была хорошей мамой и рукодельницей.

- У нее прекрасные картины, - говорит директор поселкового ДК Ольга Веретенникова. - Вышитые, вывязанные крючком, украшенные бисером, лентами. На базе нашего ДК свыше четверти века существуют два народных коллектива, в одном из которых - мастерской флористики - занималась Наташа. Она очень творческий, талантливый человек.

Дом культуры, поселковая администрация и то самое злополучное кафе "Ивушка" находятся на одной улице - Советской. Отсюда до дома Дмитриевых напрямик не больше километра. По этому пути Наталья и пошла вместе с провожатыми. Метрах в 50 от ее дома речка, через которую перекинут пешеходный мост. Именно здесь, судя по всему, произошел конфликт, после которого женщина получила первый удар по голове. Потом ее оттащили на пустырь, расположенный правее от мостика, где больше часа продолжалось издевательство над несчастной.

Есть информация, что соседи слышали ее крики, но почему-то никто не вмешался. Когда наряд приехал, спасать было уже некого. Теперь на зеленой траве, где нашли истерзанное тело Натальи, лежат живые цветы. Ее дом - наискосок от этого страшного места.

По словам супруга, в тот вечер он сам разрешил жене пойти в кафе. "Я видел, как она устала от постоянных хлопот по дому, - говорит Алексей, - поэтому, когда подружка за ней зашла, отпустил их безо всякой опаски".

Вера, Наташина приятельница, говорит, что в кафе они заказали по бутылке пива, с которой и просидели весь вечер. Потом за столик подсели ребята, один из которых оказался одноклассником ее сына.

- Они называли нас "тетя Вера, тетя Наташа", были вежливы, вызвались проводить, - вспоминает женщина. - Когда вышли, мы с моим провожатым пошли в одну сторону, а Наташа с двумя ребятами - в другую. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло.

Не может смириться со случившимся и муж Натальи.

- Откуда эта звериная жестокость? - сокрушается он. - Люди такими не бывают, да и звери такими не бывают. Я не знаю, где найти силы, чтобы жить дальше. Только ради детей стараюсь как-то держаться.

Алексей благодарен всем, кто откликнулся на беду многодетной семьи: "Люди помогают, чем могут... В одиночку мы, наверное, не смогли пережить такое страшное горе".

Отреагировали и местные власти - уже оформили пенсию по потери кормильца на четверых несовершеннолетних детей погибшей женщины (ее старшему сыну 20 лет), пообещали помочь с ремонтом дома, уже приступили к его газификации. Сделаны и первые оргвыводы. После преступления были уволены завуч по воспитательной работе школы, где прежде учился 16-летний подросток, подозреваемый в совершении жуткого злодеяния, и социальный педагог - за то, что в свое время не передали в районную комиссию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних сведения о поведении их ученика.

Поселок Псебай, до которого от Краснодара почти 250 километров, - не "медвежий угол", а скорее благополучный поселок. Он расположен на берегу реки Малая Лаба, в живописной горной долине. Вокруг пещеры, водопады, яркая растительность. Туристы, облюбовавшие это место, называют его "райским уголком". Эдесь, есть больница с амбулаторией, три детских сада, три школы, гимназия, спортивная и музыкальная школы, два ДК, турбаза, гостиница...

"Откуда эта звериная жестокость? - сокрушается муж Натальи. - Люди такими не бывают, да и звери такими не бывают"

Однако причины трагедии, считают жители поселка, кроются ни в отдаленности поселка от центра и ни в его социально-экономическом развитии. Их нужно искать в другом. После встречи с жителями поселка Уполномоченный по правам человека Сергей Мышак напишет на своей странице в социальных сетях: "Местные жители требуют немного - правды о случившемся и справедливого возмездия виновным. Не понимаю, почему людям сразу не сказали правды о том, что все-таки произошло. Почему не были названы имена задержанных? Правоохранители и следственные органы на самом деле считают, что в небольшом поселке, где все про всех до десятого колена знают, это является тайной?! Или это тайна для сообщников отморозков? Разве селяне не сообщали того, что эти "милые" подростки творили ранее? Сейчас нам всем, власти, обществу, "силовикам", надо осознать случившееся, провести объективное расследование, а суду вынести суровое, но законное решение".

И с ним трудно не согласиться. Когда старший помощник Александра Бастрыкина Игорь Комиссаров провел личный прием граждан, то по обстоятельствам, связанными с убийством Дмитриевой, к нему обратились лишь несколько человек, остальные пришли со своим похожим горем. Так, у Светланы Солматиной шесть лет назад по вине сотрудника полиции погиб 22-летний сын и его друг-ровесник. Прибывшие на место ДТП правоохранители сфальсифицировали доказательства, сделав виновным погибшего сына Светланы. Женщине пришлось провести собственное расследование. Теперь уже бывший сотрудник полиции получил шесть лет лишения свободы, а мать теперь добивается наказания следователей, которые уводили от ответственности преступника. И подобных историй немало...

Проверка, начатая 24 мая, продолжается.