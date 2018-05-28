В Геленджике туристов унесло в море на 20 километров от берега

Спасатели нашли в 20 километрах от берега в море близ Геленджика двух туристов на матрасе. Эвакуировать мужчин пришлось с помощью вертолета.

- Поздно вечером спасателям Крымска поступила информация о том, что двух мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка. Была начата поисковая операция. Уже утром привлекли вертолет, находившиеся на его борту специалисты МЧС и обнаружили пропавших, - рассказали в Южном поисково-спасательном отряде МЧС РФ. - С помощью лебедки их подняли в вертолет.

Оба спасенных - жители Краснодарского края 1991 и 1993 года рождения. По словам врачей, из-за долгого пребывания на солнце они получили ожоги.