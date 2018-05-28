В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью

В Крыму предпринимаемые российским руководством шаги для укрепления защищенности полуострова назвали оправданными на фоне угроз со стороны Украины и НАТО. Так депутат Государственного совета РК Владислав Ганжара отреагировал на статью в немецком журнале Focus о наращивании военной мощи на полуострове.

- Когда Запад называет Крым "неприступной крепостью", на мой взгляд, это позитивный сигнал и понимание того, что военным путем, о котором говорила Украина, даже при поддержке других стран, вопрос Крыма с нашей страной решить невозможно, - сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik. - И в этом смысле агрессивная риторика ряда стран относительно Крыма, его принадлежности к России является лишь пустыми словами.

В то же время Ганжара вновь напомнил о многочисленных угрозах со стороны Украины и стран НАТО, то и дело раздающихся с 2014 года в адрес полуострова и его жителей.

- Иногда они даже пытались воплотить в жизнь: можно вспомнить и блокаду, и организацию различных терактов на территории Крыма, - уточнил Ганжара. - При этом мы понимаем, что полуостров находится под особым вниманием и стран НАТО: в воздушном пространстве Крыма неоднократно фиксировали американские беспилотники, а в акваторию Черного моря заходили американские эсминцы. И в этом плане Крым является стратегическим с точки зрения обороноспособности нашей страны.

Ранее немецкий журнал Focus перечислил те виды вооружений, благодаря которым Крым стал неприступной крепостью. Это размещенные на полуострове два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400, береговая артиллерия, а также новые фрегаты и подлодки, полученные Черноморским флотом.