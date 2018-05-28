В Крыму за продажу оружия задержаны гражданин Украины и россиянка

В Крыму при попытке продажи огнестрельного оружия задержан 32-летний гражданин Украины и 26-летняя гражданка РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.

Задержание с поличным - пистолетом "ТТ" с магазином и наличными рублями за оружие - произошло рядом с симферопольским парком имени Гагарина. Пистолет изъят и направлен на исследование, чтобы определить его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 222 УК РФ.