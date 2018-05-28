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28.05.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму за продажу оружия задержаны гражданин Украины и россиянка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму при попытке продажи огнестрельного оружия задержан 32-летний гражданин Украины и 26-летняя гражданка РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Задержание с поличным - пистолетом "ТТ" с магазином и наличными рублями за оружие - произошло рядом с симферопольским парком имени Гагарина. Пистолет изъят и направлен на исследование, чтобы определить его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 222 УК РФ.

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