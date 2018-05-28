В Ростовской области пробки парализовали движение на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" возникли несколько автомобильных заторов, которые практически парализовали движение машин.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения возле хутора Пролетарка Красносулинского района составляет от 3 до 7 километров в час. Причиной многокилометрового затора стали дорожные работы и мост через реку Кундрючья, который имеет ограниченную пропускную способность.

Возле города Каменск-Шахтинский автомобильный затор возник еще 25 мая. Пробка растянулась от микрорайона Заводского (919 км) до моста через реку Северский Донец в Каменске (931 км). Скорость составляет от 4 до 15 километров в час. В результате двигающиеся в направлении Ростова-на-Дону пассажирские автобусы из Москвы и Украины приходят с опозданием на семь - девять часов.

Положение на трассе усугубляется увеличением машин из-за начавшегося сезона отпусков и повышения трафика по направлению к курортам Черного моря.