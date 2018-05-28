Зуев перешел из "Спартака" в "Ростов"

Полузащитник Александр Зуев подписал полноценный контракт с ФК "Ростов" на четыре года, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний футболист провел предыдущий сезон в донской команде на правах аренды. На его счету 25 матчей, один гол и две голевые передачи.

- Очень рад, что продолжу карьеру в Ростове-на-Дону. За минувший год "Ростов" стал для меня клубом, в котором я по-настоящему счастлив. Уверен, что именно здесь я смогу прогрессировать как игрок и помогать команде добиваться намеченных целей, - сказал Зуев.

Ранее права на Зуева принадлежали московскому "Спартаку". За красно-белых он дебютировал в сентябре 2014 года в кубковом матче со "Сменой" из Комсомольска-на Амуре. За главную команду спортсмен провел 27 игр, также 59 раз выходил на поле в футболке "Спартака-2", за который забил 12 голов. В сезоне 2016-17 годов был арендован самарскими "Крыльями Советов".

Зуев чемпион Европы 2013 года среди юношей до 17 лет и вице-чемпион Старого Света 2015 года среди юношей до 19 лет. Является одним из кандидатов в молодежную сборную России.