На Ямале маленький тюлень выполз на дорогу

На улицу поселка Новый Порт выполз маленький тюлень. Он находился на дороге, когда его заметили местные жители и помогли добраться до безопасного места.

Село Новый Порт расположено в бухте, на побережье Обской губы (крупного залива в Карском море), и тюленей здесь встречают регулярно. Заплутавших животных специалисты рекомендуют относить к воде.

"Возможно, по какой-то причине мать с детенышем расстались, и он просто потерял ориентир, приплыв к берегу. Движение в поселке привлекло его внимание, и он оказался среди людей", - пояснила агентству "Север-Пресс" старший научный сотрудник центра изучения Арктики института экологии растений и животных УрО РАН Наталья Соколова.

Вообще жители арктического региона с представителями местной фауны сталкиваются с завидным постоянством. Так, нередко выходят к вагончикам вахтовиков белые медведи. А минувшей зимой настоящей звездой интернета стал песец-попрошайка, который регулярного наведывался к любителям подледной рыбалки и выпрашивал лакомство.