Видео: На трассе Тюмень - Омск фура въехала в пять легковушек

На 45-м километре трассы Тюмень - Омск произошло массовое ДТП. Как передает сегодня пресс-служба регионального управления ГИБДД, накануне около восьми часов вечера в пять стоявших легковые автомобилей въехал тягач DAF с полуприцепом.

"Жертвами" грузовика стали Hyundai, две машины марки Mitsubishi, а также Chevrolet и Toyota. Судя по выложенным в Сети кадрам, автомобили получили существенные повреждения. По предварительным данным правоохранительных органов, водитель тягача превысил скорость и не смог вовремя остановиться.

"В результате аварии пострадали четыре человека: травмы головы получили 33-летний водитель Mitsubishi и его трехлетний сын, у 53-летней пассажирки Chevrolet - травма грудной клетки, а у 57-летнего водителя этой машины - травмы головы и позвоночника", - сообщили в УГБДД области.

По факту ДТП начата проверка.