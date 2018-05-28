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28.05.2018 09:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свердловчане накопили долгов на 42 миллиарда рублей

Текст: Татьяна Воробьева

Жители Свердловской области задолжали в общей сложности 42 миллиарда рублей различных платежей.

"С начала года вынесено уже более 47 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы страны", - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Фото: depositphotos.com
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Особенно "отличились" алиментщики: нерадивые родители должны своим детям более одного миллиарда рублей. Уральцы, не оплачивающие счета за коммунальные услуги, накопили около 447 миллионов рублей долга. По уголовным штрафам сумма задолженности составила 570 миллионов рублей.

"Порядка тысячи человек должны в бюджет порядка 158 миллионов рублей налогов. Еще 15 тысяч свердловчан имею просроченные платежи по кредитам на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей", - сообщает УФССП области.

Напомним, как только должник попадает в поле зрения приставов, ему дается пять дней на то, чтобы выполнить решение суда и погасить долги. Если он укладывается в срок, то никаких ограничений (в том числе на выезд за рубеж) к нему применено не будет.

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