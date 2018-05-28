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28.05.2018 12:04
Проект: В регионах

В Югре проходит Национальный лесной форум

Текст: Елена Панова
Национальный лесной форум проходит в России в несколько этапов. Первый прошел в Приволжском федеральном округе, в Ижевске. Югра сегодня приняла второй этап. Затем эстафета перейдет к Хабаровску, Барнаулу, Петрозаводску. Итоговый этап состоится в Москве в сентябре в преддверии Дня работников леса.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Форум организован Госдумой при поддержке Рослесхоза, Министерства сельского хозяйства России, правительства Югры. В Югре Национальный лесной форум проходит впервые. Но, несмотря на это, как признают эксперты, у Югры богатый опыт деятельности в лесной отрасли и есть чем поделиться с представителями других регионов. Так, в частности, в округе разработан уникальный опыт восстановления лесов.

Как отмечают организаторы, такие "выездные" форумы позволяют представить лучшие практики лесопользования в регионах, на местах обсудить эффективность работы лесного законодательства и, самое главное, определить конкретные шаги по его совершенствованию, в том числе для развития новых направлений использования лесных ресурсов.

- Лесная и деревообрабатывающая отрасли являются одними из ключевых в рыночной специализации Урала и значительно влияют на развитие округа, - отметил председатель организационного комитета Форума, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Тут леса отличаются разнообразием, поэтому, помимо традиционных видов лесопользования, особую роль в развитии экономики играют сбор и переработка дикоросов, а также охота.

Одним из первых событий форума стал семинар "Опыт проведения компенсационных мероприятий арендаторами лесных участков в Югре". Он прошел с привлечением специалистов ведущих нефтяных компаний, которые по итогам 2017 года вошли в десятку экологически ответственных предприятий топливно-энергетического комплекса. Недропользователи добросовестно и качественно провели компенсационные мероприятия по посадке саженцев сосны сибирской кедровой.

- Югра - пример взаимодействия с недропользователями. Этот опыт важен для всех лесных регионов, - отметила в ходе семинара первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

Сегодня одна из серьезнейших проблем - это сохранение лесов и развитие отрасли на достаточно далекую перспективу. Хвойное дерево становится спелым, достигая возраста около 100 лет. И сегодня наша задача - задуматься о будущем

По словам эксперта, сегодня одна из серьезнейших проблем - это лесовосстановление, сохранение лесов и развитие лесной отрасли на достаточно далекую перспективу. Важно ведь не только, как мы бережем тот лес, который растет сегодня, но и как мы будем возобновлять эти лесные ресурсы. "Хвойное дерево становится спелым, достигая возраста около 100 лет. И сегодня наша задача - задуматься о будущем", - заключила Валентина Пивненко.

Необходимо отметить, что в Госдуме сейчас готовятся ко второму чтению поправки в Лесной кодекс об обязательном компенсационном лесовосстановлении. Это так называемый закон о "компенсационных лесах". Он подготовлен специально по поручению президента России и направлен на обеспечение баланса вырубаемых и восстанавливаемых лесов.

Законопроектом предлагается внести в Лесной кодекс изменения, согласно которым все рубки, в том числе и связанные со строительством дорог, трубопроводов, линий электропередачи в обязательном порядке должны быть компенсированы равными по площади "компенсационными" лесами. Таким образом, в законодательстве будет впервые зафиксирован непреложный принцип: "на один гектар вырубок - один гектар лесовосстановления".

- Да, мы имеем богатые лесные ресурсы, но к ним не только нужно бережно относиться, необходимо очень серьезно заниматься программой восстановления. Мы двигаемся в правильном направлении и можем поделиться своим опытом, - подчеркнул заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Отметим, в Югре за период формирования реестра гарантийных писем от недропользователей в части компенсационного лесовосстановления (с 2008 по 2017 годы) поступило 3334 гарантийных письма на восстановление хвойных насаждений общей площадью 12 544,6 гектара. В 2017 году высажено 4 721 440 саженцев на площади 1180,7 гектара.

- Исходя из лесного плана в Югре восстановлению подлежит примерно 20 тысяч гектаров, - отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Евгений Платонов. - 1100 гектаров успешно восстанавливается ежегодно. Уже 10 лет в округе ведутся компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда. Опыт системной отлаженной работы в этом направлении, как отмечают эксперты, уникален, такого нет в других регионах страны.

В завершение семинара участники Форума приняли участие в посадках саженцев сосны сибирской кедровой на территории кедрового сада "Вьюшка".

Официальный сайт правительства Югры.

 

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры

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