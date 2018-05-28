Благодаря уникальному программному обеспечению в Свердловской области судебные приставы и инспекторы ГИБДД прицельно вычисляют должников в плотном потоке машин.

Программа, пока не имеющая аналогов в России, разработана по заказу судебных приставов для повышения эффективности совместных с ГИБДД рейдов. Приставы по всей стране с 2016 года пользуются "мобильным розыском": со своего мобильного устройства они имеют доступ к базе должников с их личными данными, в том числе и номером автомашины. Во время совместных рейдов неплательщиков отыскивают случайным образом: сначала инспекторы останавливают машину, затем приставы проверяют, "чист" ли владелец, если тот в базе не значится - тормозят следующую...

Свердловские приставы пошли дальше: поставили перед программистами задачу - как не тратить время на дисциплинированных граждан, а останавливать только машины должников? В результате и появилась "Умная камера": комплексы видеофиксации ГИБДД "скрестили" с базой данных судебных приставов.

- Камера фиксирует транспортное средство, программа распознает его номер, сравнивает с Банком исполнительных производств. Если есть совпадение, нам на телефон приходит сигнал, и инспекторы останавливают именно эту машину, - объясняет Рустам Ягдиев, судебный пристав-исполнитель.

Мобильное устройство пристава настраивается на получение данных с определенной камеры, "засада" располагается через несколько метров от видеоглаза. Пристав, например, командует: "серебристая "Мицубиси", госномер...", - и должнику не уйти.

- Если задолженность велика, автомобиль изымается. Так, в ходе рейда в Екатеринбурге за день арестованы "Порше" и "Субару", долг их владельцев - 500 тысяч рублей судебного штрафа и более шести миллионов рублей по кредиту соответственно. Машины отправлены на спецстоянку, - рассказывает начальник отдела УФССП по Свердловской области Юлия Пьянкова. - Нашей разработкой заинтересовались и в других регионах России. Отметим, что ее разработка и обслуживание финансовых затрат не требует.

Если задолженность велика, транспортное средство изымается. Только за день арестованы "Порше" и "Субару"

За день в Екатеринбурге проверили более 200 автомобилей должников. Все их владельцы получили повестки - требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям. Работы "умным камерам" хватает: с начала 2018 года на исполнение в Свердловское управление службы судебных приставов поступило более 138 тысяч исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 миллионов рублей, из них взыскано более 40 миллионов.

В регионе за счет федерального и областного бюджетов установлены 127 комплексов видеофиксации нарушений ПДД - в крупных городах на самых напряженных перекрестках, на федеральных трассах. Система видеоконтроля развивается с 2012 года, статистика доказывает, что установка каждой новой видеокамеры дисциплинирует водителей: количество ДТП в этом месте снижается на 20 процентов.