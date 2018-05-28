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28.05.2018 19:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ловят объективом

На Урале должников "вычисляют" дорожные видеокамеры
Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Благодаря уникальному программному обеспечению в Свердловской области судебные приставы и инспекторы ГИБДД прицельно вычисляют должников в плотном потоке машин.

Программа, пока не имеющая аналогов в России, разработана по заказу судебных приставов для повышения эффективности совместных с ГИБДД рейдов. Приставы по всей стране с 2016 года пользуются "мобильным розыском": со своего мобильного устройства они имеют доступ к базе должников с их личными данными, в том числе и номером автомашины. Во время совместных рейдов неплательщиков отыскивают случайным образом: сначала инспекторы останавливают машину, затем приставы проверяют, "чист" ли владелец, если тот в базе не значится - тормозят следующую...

Фото: depositphotos.com
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Свердловские приставы пошли дальше: поставили перед программистами задачу - как не тратить время на дисциплинированных граждан, а останавливать только машины должников? В результате и появилась "Умная камера": комплексы видеофиксации ГИБДД "скрестили" с базой данных судебных приставов.

- Камера фиксирует транспортное средство, программа распознает его номер, сравнивает с Банком исполнительных производств. Если есть совпадение, нам на телефон приходит сигнал, и инспекторы останавливают именно эту машину, - объясняет Рустам Ягдиев, судебный пристав-исполнитель.

Мобильное устройство пристава настраивается на получение данных с определенной камеры, "засада" располагается через несколько метров от видеоглаза. Пристав, например, командует: "серебристая "Мицубиси", госномер...", - и должнику не уйти.

- Если задолженность велика, автомобиль изымается. Так, в ходе рейда в Екатеринбурге за день арестованы "Порше" и "Субару", долг их владельцев - 500 тысяч рублей судебного штрафа и более шести миллионов рублей по кредиту соответственно. Машины отправлены на спецстоянку, - рассказывает начальник отдела УФССП по Свердловской области Юлия Пьянкова. - Нашей разработкой заинтересовались и в других регионах России. Отметим, что ее разработка и обслуживание финансовых затрат не требует.

Если задолженность велика, транспортное средство изымается. Только за день арестованы "Порше" и "Субару"

За день в Екатеринбурге проверили более 200 автомобилей должников. Все их владельцы получили повестки - требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям. Работы "умным камерам" хватает: с начала 2018 года на исполнение в Свердловское управление службы судебных приставов поступило более 138 тысяч исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 миллионов рублей, из них взыскано более 40 миллионов.

Свердловчане накопили долгов на 42 миллиарда рублей

В регионе за счет федерального и областного бюджетов установлены 127 комплексов видеофиксации нарушений ПДД - в крупных городах на самых напряженных перекрестках, на федеральных трассах. Система видеоконтроля развивается с 2012 года, статистика доказывает, что установка каждой новой видеокамеры дисциплинирует водителей: количество ДТП в этом месте снижается на 20 процентов.

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