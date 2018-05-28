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28.05.2018 17:20

Искусники ВДНХ - от конструктора до пастуха

Текст: Артем Локалов
Родина - №618 (6)
60 лет назад Совет Министров СССР принял постановление об объединении сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок в Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Но открылась она гораздо раньше, в 1935 году. Вскоре страна увидела выставку и на экранах. Знаменитый фильм "Свинарка и пастух" снимали именно здесь. С той поры выставка является постоянно обновляющимся историческим памятником таланту и энтузиазму отечественных умельцев.

Ракета-носитель "Восток"

Многие считают ракету, установленную перед павильоном "Космос" в 1968 году, техническим символом ВДНХ. Размещением этой громады (высотой с 16-этажный дом) занимался академик Владимир Бармин, соратник Сергея Королева. Поначалу ракета находилась в вертикальном положении только днем, а на ночь, когда выставка закрывалась, ее опускали. Так было, пока ракету окончательно не зафиксировали в вертикальном положении.

Ракета, созданная в 1958 году, в космос полетела лишь с четвертой попытки. Всего было 26 запусков. Самый известный - 12 апреля 1961 года, когда "Восток" вывел в космос корабль-спутник с Юрием Гагариным.

Электротрактор "ВИМЭ"

В 1940-х годах он был одним из самых необычных экспонатов на выставке. Петр Листов сконструировал электротрактор совместно с учеными Всесоюзного института электрификации сельского хозяйства. Перед конструкторами стояла задача создать альтернативный вариант сельхозтехники, которая работала бы на электричестве. Судя по современным веяниям мирового автостроения, советские конструкторы три четверти века назад создали прототип трактора будущего.

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А Петр Листов, еще в 1920-х годах агроном совхоза "Хуторок", во время Великой Отечественной войны внес несколько ценнейших предложений по укреплению оборонной мощи страны. Впоследствии конструктор электротрактора стал основателем кафедры "Электрификация сельхозпроизводства" в академии имени Тимирязева.

БелАЗ

Одним из "гвоздей" ВДНХ всегда были самые мощные грузовики Советского Союза - БелАЗы. Считалось, что это крупнейшие и наиболее надежные автомобили в мире. Дизайн самосвалов разработал художник-конструктор Валентин Кобылинский. Специалисты отмечали, что он осуществил мировой прорыв в асимметрии - когда кабина машины смещена в одну сторону, а проходной мостик с поручнем - в другую.

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Бывший замдиректора павильона "Космос и Машиностроение" Евгений Лазарев, который работает на ВДНХ с 1967 года, поделился с корреспондентом "Родины":

- По дороге из Белоруссии в Москву под некоторыми эстакадами у БелАЗов приходилось спускать колеса, чтобы не задели перекрытия. На узкой тогда Московской кольцевой автодороге им едва хватало проезжей части. А уже в городе в некоторых местах снимали для проезда гигантов троллейбусные линии.

Фонтан "Дружба народов"

Фонтан - один из основных символов ВДНХ. Создан в 1954 году по проекту архитектора-художника Константина Топуридзе. В центре фонтана сноп из пшеницы, конопли и подсолнухов высотой 7,4 метра, который окружают 16 женских скульптур из бронзы и сусального золота. Они символизируют 16 Союзных республик. Почему 16? Карело-Финская ССР существовала вплоть до 1956 года, а затем была включена в состав РСФСР.

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Скульптуры делали с натурщиц, по одной с республики. Одной из них была жена поэта Михаила Светлова - грузинка Родам Амирэджиби.

Ночная подсветка фонтана за час меняется 16 раз, а высота струй достигает 20 метров. Каждую секунду вверх выбрасывается 1200 литров воды.

 

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