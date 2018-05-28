Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение Telegram

В компанию Apple направлено письмо от Роскомандзора, в котором требуется, чтобы распространение в нашей стране приложения Telegram Messenger, размещенного в appStore, и рассылка его push-уведомлений для пользователей из России было прекращено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняет пресс-служба ведомства, Роскомнадзор попросил Apple проинформировать его о том, какие действия предпримет компания для решения "проблемных вопросов".

Напомним, по решению Таганского районного суда в Москве 13 апреля текущего года Роскомнадзор и иные лица должны перестать создавать технические условия для работы в нашей стране интернет-ресурсов, работа которых обеспечивается мессенджером Telegram.