Рособрнадзор: С ЕГЭ по географии и информатике удалили 9 человек

По предварительным итогам первых двух экзаменов ЕГЭ-2018 девять выпускников удалены за мобильники и шпаргалки. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что это немного. Сегодня ученики писали ЕГЭ по географии и информатике.

Напомним, сегодня началась основная волна экзамена. ЕГЭ сдают 731 тысяча человек. Продлятся экзамены до 2 июля, включая резервные дни.

Вот что рассказал "Российской газете" Сергей Кравцов о том, как правильно подать апелляцию тем, кто недоволен оценкой: "Можно подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов. Выпускник подает апелляцию в школе или в конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия либо удовлетворяет апелляцию, либо отклоняет ее. Но надо понимать, что на апелляции баллы могут как добавить, так и снизить".

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