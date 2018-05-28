Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеванием клещевым энцефалитом

В России на 18 мая этого года в медицинские организации обратились более 129 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 36 тысяч детей, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 мая.

Больше всего обращений было в Кемеровской, Свердловской, Вологодской, Иркутской областях и Санкт-Петербурге. При этом обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, добавляют в ведомстве.

"По данным на 25 мая 2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 250 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", - отмечается в сообщении.

Еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, начат во всех федеральных округах с 15 марта 2018 года. Специалистами Роспотребнадзора проводятся акарицидные обработки. К 25 мая обработана площадь в 52,2 тысячи га, а всего в этом году запланировано обработать площадь более 130 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание может полностью излечиваться, но может также приводить к инвалидности и смерти, напомнили в Роспотребнадзоре.